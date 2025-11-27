Псковcкая обл.
Культура

В музее‑заповеднике «Изборск» рассказали о доступности объектов показа

12.12.2025 11:45

Государственный историко‑архитектурный и природный музей‑заповедник «Изборск» последовательно реализует принципы инклюзивности: все объекты комплекса максимально адаптированы для комфортного посещения людьми с разными возможностями здоровья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника. 

Изображение: музей-заповедник «Изборск»

Государственный историко‑архитектурный и природный музей‑заповедник «Изборск» последовательно работает над тем, чтобы его объекты были максимально доступны для всех посетителей без исключения. На каждом объекте дежурят сотрудники — кассиры, администраторы или смотрители, — которые всегда готовы помочь в решении любых вопросов; кроме того, перед поездкой можно предварительно связаться с музеем по телефону: +7 (81148) 96‑602.

Для посетителей с нарушениями опорно‑двигательного аппарата полностью адаптирован ансамбль Изборской крепости: здесь оборудованы пологие съезды при сходе с тротуара, предусмотрена парковка для инвалидов не далее 50 м от входа, разрешён заезд на территорию крепости на автомобиле, а также возможно групповое посещение людьми на колясках.

Особая программа предусмотрена для гостей с инвалидностью по ментальным нарушениям: им доступны адаптированные мастер‑классы «Бойкая изборская набойка», которые проводят музейные педагоги, прошедшие специальную подготовку по программе «Психолого‑педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов в работе учреждений культуры».

Инфраструктура музея‑заповедника включает туалеты, приспособленные для маломобильных посетителей: биокабинку на территории Изборской крепости и стационарный туалет с пандусом на автостоянке по улице Минской.

Кроме того, музей‑заповедник предоставляет льготные условия посещения: инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие, могут посещать все объекты комплекса бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей
