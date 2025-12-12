Культура

Картина Бенуа из псковского музея станет частью выставки в петербургском «Манеже»

Картина художника Александра Бенуа из коллекции Псковского музея-заповедника будет экспонироваться на выставке в «Манеже» в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, музей предоставил на выставку одну из четырех работ Александра Бенуа из своей коллекции: это графическая работа «Пейзаж в Тюльери», созданная в 1923 году.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Масштабный межмузейный проект «Все Бенуа – Всё Бенуа» стартует 13 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге. В экспозиции – более 600 экспонатов, рассказывающих историю одной из самых известных творческих династий России: живопись, графика, скульптура, костюмы, документальные материалы, личные вещи, предметы быта.

В центре внимания Александр Бенуа (1870-1960) – талантливый художник, историк искусства, художественный критик и мемуарист. Сам Александр Бенуа считал себя прежде всего художником театра, ведь именно театр воплощал в себе столь близкую художникам объединения «Мир искусства» идею синтеза искусств.

Псковский музей предоставил на выставку в «Манеж» одну из четырех работ Александра Бенуа из своей коллекции: это графическая работа «Пейзаж в Тюльери», созданная в 1923 году.

На листе бумаги при помощи карандаша, акварели и белил художник изобразил парк дворцово-паркового комплекса в центре Парижа. Сад Тюильри́ (устаревшая русская передача Тюльери) – самый старинный регулярный парк Парижа, расположенный между площадью Согласия и Лувром.

Пейзаж создан мастером в неярких спокойных тонах и исполнен изящества и гармонии.

Отметим, что выставка «Все Бенуа – Всё Бенуа» будет работать до 19 апреля 2026 года.