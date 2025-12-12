Предварительные итоги изучения «кочующего» могильника Турок-Лопатово представили на археологической лекции в Пскове

На завершающей лекции археологического сезона представили доклад о предварительных итогах изучения необычного памятника — «кочующего» могильника Турок-Лопатово, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Это название закрепилось за полевой курганной группой, расположенной на землях деревни Лопатово.
Памятник представляет собой компактную группу из 21 кургана, окруженную пахотными полями и зарослями кустарника. Могильник находится примерно в 20 саженях от старой земской дороги, ведущей на город Остров.
В ходе лекции также была затронута история изучения этого комплекса, в частности, работы археолога Глазова, который внес значительный вклад в его исследование.
С докладом о современных исследованиях и предварительных выводах сезона 2025 года выступил Михаил Васильев.