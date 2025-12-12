Культура

В «Музейной почте» Пушкинского заповедника ждут сказочных героев

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 15 декабря, начинают приём работ на традиционный конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».



Открытка Тамары Лещенко (пос. Чертково Ростовской области), одного из победителей прошлогоднего конкурса в номинации «Профессиональная»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот праздничный конкурс «Михайловское» проводит с 2017 года. Свои открытки в Пушкинский заповедник, часто — с поздравлениями и добрыми пожеланиями, присылают люди разного возраста и уровня профессиональной (художественной) подготовки. В заповеднике считают непереоценимо важным, что среди корреспондентов пушкинской «Музейной почты» очень много жителей небольших, часто значительно удалённых от центра городов, посёлков и деревень. Кроме того, помимо россиян в конкурсе постоянно участвуют жители ближнего и дальнего зарубежья. В разные годы рисунки-открытки поступали в музей из Арабской Республики Египет, Государства Япония, Литовской Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Узбекистан.

Для участия в конкурсе всем желающим музейщики предлагают создать собственную новогоднюю или рождественскую открытку с изображением пушкинских персонажей, идеально — на фоне усадебных пейзажей или в музейных интерьерах, при желании — с использованием фольклорных мотивов. В заповеднике также добавили, что члены жюри всегда особо отмечают чувство юмора автора.

Работу, соблюдая заданный формат листа, можно выполнить в любой удобной технике: рисунок, аппликация, коллаж. — однако без использования компьютерных технологий.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Семейная» (совместная работа как минимум двух человек: ребёнка от семи лет и взрослого — мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тёти); «Школьная» (участники от 7 до 17 лет); «Взрослая» (18+); «Профессиональная» (для взрослых, имеющих специальное художественное образование). Отдельно будут оцениваться и работы учащихся детских школ искусств, детских художественных школ и студий.

Отправить открытку-самоделку нужно по адресу Псковская область, Пушкиногорский округ, деревня Бугрово, «Музейная почта». Крайний срок — 16 января наступающего, 2026 года включительно (по почтовому штемпелю).

Подробно об условиях конкурса, требованиям к работам, членах жюри можно узнать на официальном сайте «Михайловского».

Лучшие работы будут представлены в новом году на специальной выставке в зале «Музейной почты», особо отметили в Пушкинском заповеднике.