Культура

Пейзажи Цзоу Кэцзюнь можно увидеть на выставке китайского искусства в Пскове

Псковский музей-заповедник продолжает знакомить посетителей выставки «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» во Дворе Постникова. В центре нового рассказа — художник Цзоу Кэцзюнь, известный также под творческим псевдонимом Цзюфушаньжэнь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Цзоу Кэцзюнь — выпускник магистратуры по современному искусству академии искусств и дизайна университета Цинхуа. В настоящее время он является исследователем в Пекинском институте мировой китайской культуры и мастером художественной галереи Пекинской академии живописи наставника Ван Хуйчуня. Кроме того, он считается преемником великого мастера Лю Хайсу.

Работы Цзоу Кэцзюнь выставлялись в Художественном музее провинции Гуандун, Военном музее Китая и Художественном музее академии искусств и дизайна в Пекине. В 2014 году он провел успешную выставку в австралийском Перте, по приглашению Ассоциации восточного искусства и культуры.

Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, включая коллекции политических деятелей, дипломатов и коллекционеров из США, Франции, Германии, Австралии и многих других стран.

На выставке «Пересечение миров» во Дворе Постникова представлены десять работ Цзоу Кэцзюнь.

Выставка продлится до 28 февраля следующего года по адресу улица Олега Кошевого, 2.