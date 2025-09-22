Культура

Скульптор Андрей Мартьянов: Псков будет в Китае, а Китай – в Пскове

Торжественное открытие выставки «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» состоялось во Дворе Постникова сегодня, 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Музейные работники подготовили экспозицию из 80 работ именитых китайских художников, творивших на международных пленэрах в Пскове в этом году. Пейзажи города выступили центральным сюжетом полотен, созданных в традиционной для Китая манере и технике. Кроме картин с видами Пскова, Наньнина и Пекина, гости увидели анималистические и флористические композиции, а также документы и фотографии из фондов Псковского музея-заповедника.

В открытии приняли участие скульпторы, художники Андрей Мартьянов и Чжан Сюэнин. Мастера рассказали о выставке и представили свои работы. Одна из них была сделана совместными усилиями – инсталляция «Снеток» на китайский манер.

«Мы начинаем очень хорошо понимать друг друга и перенимать бесценный опыт. После получаются такие произведения. Скоро я полечу в Наньнин и месяц буду выставлять свою работы с псковской тематикой. Значит, Псков будет в Китае, а Китай – в Пскове. Главное, что здесь только дружба, доверие и любовь к искусству», – подчеркнул Андрей Мартьянов.

Куратор выставки культуры и искусства АСЕАН в Китае, руководитель Международного центра культурных и художественных обменов в Наньнинском музее и потомственная художница Чжан Сюэнин провела мастер-класс для почетных гостей открытия выставки. Ими стали консул по делам культуры Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Сун Чжэньцзя, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Особым творческим подарком гостям открытия стало выступление руководителя заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева, виртуоза-балалаечника и обладателя званий «Душа России» Константина Абабкова, соединившего в своей музыке русское, псковское с восточным.