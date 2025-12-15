Культура

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гостем нового выпуска станет генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Олег Добрынин поговорит с ней о меценатстве, юбилеях и итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году. Гостья расскажет о главных музейных события 2025 года и от каких проектов пришлось отказаться.