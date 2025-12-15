Культура

Шесть керамических скульптур Михаила Врубеля представят на новой выставке в музее-заповеднике «Изборск»

Шесть керамических скульптур Михаила Врубеля можно увидеть на новой выставке в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

На фото здесь и далее: скульптуры Михаила Врубеля – «Мизгирь», «Весна», «Лель», «Садко»; майолика, восстановительный обжиг, 1899–1900

«Знаменитого русского художника Михаила Александровича Врубеля (1856–1910) мы прежде всего знаем по его хрестоматийным живописным шедеврам "Демон сидящий" и "Царевна-лебедь", однако новаторские художественные устремления мастера были гораздо шире и разнообразней: он работал практически во всех жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Оригинальные образцы керамической скульптуры художник создал в годы его жизни в усадьбе Абрамцево», - сообщили в музее.

Отмечается, что в искусстве керамики Врубель искал новые формы воплощения своих творческих идей и переносил живопись в майолику, создавая яркие пластические образы в стиле модерн. Работы художника, увлеченного сиянием драгоценных камней, необычайно эмоциональны, чувственны, наполнены переливчатой игрой света и цветовой энергии.

На выставке в Изборске представлено шесть керамических скульптур Михаила Врубеля из коллекции Государственного музея-заповедника «Абрамцево» – «Садко», «Купава», «Лель», «Мизгирь», «Весна» и «Волхова».

«Масштабный межмузейный выставочный проект "Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам" создан тремя российскими музеями – Музеем МХАТ, Государственным музеем-заповедником "Абрамцево" и Государственным музеем-заповедником "Изборск" и посвящен уникальному творческому наследию двух домашних театральных кружков Москвы – Мамонтовскому и Алексеевскому (Станиславского), сыгравших важную роль в истории русского театра конца XIX–начала XX веков. Ждем вас в нашем выставочном зале: Изборск, улица Печорская, 37, с 10:00 до 17:00, без выходных» - добавили в музее.