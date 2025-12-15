Культура

Выставка «Цветы» Татьяны Барышниковой открылась в библиотеке Овсища

В библиотеке микрорайона Овсище открылась выставка живописи Татьяны Барышниковой «Цветы», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Библиотека микрорайона Овсище

Выпускница Ленинградского художественного училища (ЛХУ) имени В. А. Серова (ныне Санкт-Петербургское художественное училище имени Н .К. Рериха), Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (ныне СПГХПА имени А. Л. Штиглица), Татьяна поступила на работу в «Комбинат художественно-оформительского искусства» (КЖОИ). Вместе с Евгением Останиным занималась созданием экспозиций нескольких музеев: Таманский археологический музей, Музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново, Еланский историко-краеведческий музей в Волгоградской области, Краснотурьинский краеведческий музей (Свердловская область), Музей партизанской славы города Брянска.

В 90-е годы вместе с мужем, художником Евгением Останиным, из суеты Ленинграда уехали на хутор в Печорском районе – Рагозину Гору, купив дом у самого леса.

«Это очень тихая и поэтичная выставка. Нежные цветы собираются в букеты – роскошные дикие розы, сирень, жасмин, настурция, ландыши, пионы… Цветы лесные, полевые, садовые, комнатные – все они – хранители огромной тайны простой, мудрой и красивой жизни», - отмечают в библиотеке.

С выставкой можно познакомиться до 22 марта в часы работы библиотеки по адресу: город Псков, улица А. Алёхина, 20.