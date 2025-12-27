Культура

Заслуги фольклорного ансамбля при музее-заповеднике «Михайловское» отмечены региональным правительством

За большой творческий вклад в развитие культуры Псковской области и в связи с 15-летием со дня образования почётной грамотой Министерства культуры Псковской области награждён фольклорный коллектив «Пушкинская деревня», работающий при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации Пушкинского Заповедника.


В музее рассказали, что впервые к зрителям ансамбль, тогда ещё безымянный, вышел в содружестве с псковским молодёжным фольклорным ансамблем «Уграда» под руководством Галины Березиной: самодеятельные артисты тогда «сыграли Святки». Старт был сильный — в том же году коллектив подготовил программы на масленицу, на особо почитаемого на Псковщине «Егория вешнего» и другие праздники крестьянского земледельческого круга.

 

За это время, рассказали в музее, силами небольшого творческого коллектива были реконструированы десятки народных песен и обрядов, в том числе — свадебный обряд, записанный А.С. Пушкиным во время ссылки в Михайловское. Участники ансамбля работали над циклом программ «Праздники народного календаря», давали многочисленные концерты как в заповеднике, так и за его пределами — в городах и посёлках Псковской области, в других регионах России и за рубежом. Самое активное участие самодеятельные артисты «Пушкинской деревни» принимали в различных фестивалях. Два проекта музейной «Пушкинской деревни» — «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса...» и «Хлебное место» в разные годы стали победителями Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

В музее напомнили, что в становлении коллектива большую роль сыграли петербургские музыканты — друзья и союзники музея: кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ирина Попова и музыковед-фольклорист, музыкальный мастер, собиратель и исполнитель аутентичного фольклора Алексей Мехнецов. Сейчас с музейщиками работает псковский специалист Ирина Никитина. Показательно, что участники «Пушкинской деревни» — не профессиональные музыканты; они поют «с голоса», как и многие поколения наших предков.  
Ежегодно коллектив проводит более 130 программ для более чем трёх с половиной тысяч человек, подчеркнули в «Михайловском», особо отметив, что идут эти программы на местном говоре, до сих пор бытующем в Святогорье. 

Сейчас «Пушкинская деревня» вновь готовится к святочным гуляниям. Новая фольклорная программа «Настали святки!» запланирована на 6—11 января. Перед гостями музейного комплекса в деревне Бугрово развернётся яркая картина деревенского праздника с христославами, традиционными напевами, угощением и катаниями на санях — если январь, как сейчас обещают синоптики, порадует снегом, — или на гужевой повозке.

 

