Выставка художницы Любови Зих «Пространство дней» пройдёт в Пскове

Выставочный зал Союза художников России в Пскове приглашает жителей и гостей города на персональную выставку художницы Любови Зих, которая пройдёт с 7 по 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Название выставки — «Пространство дней» — отражает внимание художницы к повседневности и внутреннему восприятию времени. Работы, представленные на выставке, объединяют живопись и батик, а также создают небольшие «пространства» для замедления, наблюдения и личного переживания цвета, формы и фактуры.

Выставка будет работать с 7 по 21 января на улице Ленина 1. Вход свободный.

