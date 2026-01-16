 
Культура

Псковский музей приглашает организованные группы отметить Масленицу

Приближается Масленица. Псковский музей-заповедник приглашает организованные группы на тематическое театрализованное мероприятие «Коза идет – на рогах весну несет» в палатах у Сокольей башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

На мероприятии гости узнают о масленичных традициях и обычаях, поиграют в народные игры и сами сделают масленичное чучело в музейной мастерской. В финале праздника участники смогут угоститься вкусными блинами с ароматным чаем.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7-811-233-13-90 (добавочный - 1).

