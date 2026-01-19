 
Культура

Юные гитаристы из Пскова заявили о себе на международном конкурсе имени Тарреги

0

Юные гитаристы детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в XI Международном конкурсе молодых исполнителей на классической гитаре имени Франсиско Тарреги в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Музыкальное событие проходило с 10 по 12 января в Санкт-Петербурге. В первый день конкурса юные музыканты посетили концерт-открытие конкурса в качестве слушателей. На сцене Святодуховского зала Александро-Невской Лавры выступили ярчайшие гитаристы - Павел Кухта (Беларусь), Никита Неделько (Москва), Алексей Федулов (Челябинск), Егор Свеженцев, Константин Ильгин, Владимир Бойков, Денис Крутиков и Михаил Кашеутов. В программе прозвучали шедевры испанской, латиноамериканской и русской музыки.

11-12 января состоялись конкурсные выступления. Ученики Елены Рошка достойно представили музыкальную школу №1 имени Н.А. Римского-Корсакова в двух номинациях.

В номинации «Соло» Семен Столов стал дипломантом конкурса.

В номинации «Ансамбли» квартет «Плесков» в составе Елизаветы Слезкиной, Марии Козловской, Сергея Соничева и Павла Разина стал лауреатом I степени и получил право выступить на гала-концерте лауреатов конкурса.

 

«Поздравляем наших юных гитаристов и верим, что участие в столь серьёзном конкурсе с высочайшим уровнем подготовки конкурсантов станет мотивацией и направлением для роста и совершенствования игры! Благодарим Елену Борисовну Рошка за профессионализм и активное участие!» - поздравило руководство музыкальной школы.

