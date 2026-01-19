Концерт Ильи Гончарова «Музыка. Импровизация. Жизнь» состоится в Пскове

Концерт композитора-импровизатора из Санкт-Петербурга Ильи Гончарова «Музыка. Импровизация. Жизнь» пройдет в Пскове 24 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке имени Валентина Курбатова.
Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
Илья Гончаров — автор музыки для театра, кино, музыкально-поэтических проектов. Он также отмечен государственными наградами.
Организатор - проект Ирины Тарасовой «Поэзия и музыка в объективе» (Санкт-Петербург).
Мероприятие начнется в 15:00 в актовом зале библиотеки по адресу: улица Профсоюзная, 2. Вход платный. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.