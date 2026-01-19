 
Культура

Концерт Ильи Гончарова «Музыка. Импровизация. Жизнь» состоится в Пскове

Концерт композитора-импровизатора из Санкт-Петербурга Ильи Гончарова «Музыка. Импровизация. Жизнь» пройдет в Пскове 24 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке имени Валентина Курбатова.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Илья Гончаров — автор музыки для театра, кино, музыкально-поэтических проектов. Он также отмечен государственными наградами.

«Кроме того, что наш гость – прекрасный музыкант, он еще и великолепный рассказчик, обладающий емким кругозором в области искусства. Во время концерта Илья будет общаться с аудиторией, раскрывая в фортепианном диалоге темы, волнующие слушателей», - отметили в библиотеке.

Организатор - проект Ирины Тарасовой «Поэзия и музыка в объективе» (Санкт-Петербург).

Мероприятие начнется в 15:00 в актовом зале библиотеки по адресу: улица Профсоюзная, 2. Вход платный. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.

