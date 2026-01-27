Псковская областная библиотека подвела итоги конкурса «Модный мистик»

Семь молодых дизайнеров одежды в возрасте от 18 до 35 лет стали участниками первого в регионе конкурса «Модный мистик». Их фантазию организаторы ничем не ограничивали, правда было одно условие: модные коллекции должны быть созданы по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Все-таки – библиотека!

Фотографии: Псковская областная библиотека имени Валентина Курбатова

«Мы не просто наблюдали за творчеством молодых дизайнеров, а стали свидетелями живого искусства, где каждая деталь рассказывает свою историю», - рассказала ведущая и автор идеи, заместитель генерального директора областной библиотеки Дарья Земская.

Модный показ, сопровождавшийся цитатами из «Мастера и Маргариты», оживил страницы бессмертного романа. Модели демонстрировали одежду в локациях, которые были созданы по мотивам «Мастера и Маргариты» – «Иерусалим/Потусторонний мир», «Бал у Воланда», «Мир мастера», «Москва 1930-х». Дизайнеры представили свои коллекции, рассказав об их концепции, художественных особенностях и истории создания.

Первый опыт модного оживления классики оказался успешным. Будущие модельеры признались, что хотят перечитать всего Булгакова: его произведения не только вдохновляют на создание новых образов, но и заставляют задуматься о любви, природе таланта и неотделимости добра и зла.

Победителями конкурса «Модный мистик» стали студентки 3 курса института промышленных технологий и дизайна Псковского государственного университета, будущие конструкторы одежды Анна Лукина и Екатерина Ояотс.

В детстве они шили куклам одежду, обожали уроки технологии и всегда придумывали что-то необычное, модное и стильное. Благодаря вузовским преподавателям и различным творческим проектам талант студенток приобрел достойную огранку. «Модный мистик» – это второй крупный конкурс, в котором Анна и Екатерина попробовали свои силы. И если раньше каждая была сама за себя, то на этот раз девушки решили объединить усилия, о чем ни разу не пожалели.

После церемонии награждения Анна Лукина и Екатерина Ояотс рассказали о своей конкурсной коллекции, поделились литературными предпочтениями и поразмышляли о будущем.

– Ваша победа была ожидаема или предсказуема?

– Начиная готовиться к конкурсу, мы меньше всего думали о результате. Нам было просто интересно. Да и наши преподаватели постоянно убеждают нас не вариться в собственном соку, а активно пробовать себя в разных творческих направлениях, преодолевая страхи и волнения.

– Как оцениваете уровень соперников?

– Безусловно, они были очень сильными, и некоторые их идеи очень понравились. Но конкурс есть конкурс. Видимо нашу коллекцию, созданную по мотивам романа, жюри сочло наиболее убедительной. И это очень приятно!

– Что оказалось самым сложным на конкурсе?

– Наверное, импровизировать. Мы не знали, что у каждой локации нужно проводить около трех минут и только потом переходить к другой. Ну не стоять же без дела столько времени! Вот и придумывали на ходу. Вообще участие в любых конкурсах – особенно таких крупных, как этот – дает полезный опыт. Учит справляться с волнением, ориентироваться в незапланированных ситуациях, преподносить себя в выгодном свете. Не говоря уже о том, что добавляет уверенности в собственных силах.

– Сколько времени ушло на подготовку?

– Около трех недель. К делу мы подошли основательно: изучали модные тенденции 30-х годов ХХ века: ткани, фасоны, аксессуары, стиль. И, конечно, концепция была основана на романе «Мастер и Маргарита». В сочетаниях черного и бордового цветов и их контрастах мы решили совместить понятия добра и зла.

– С черным мне все понятно, но почему вторым цветом «назначили» бордовый?

– Нам он показался наиболее выигрышным, раскрывающим светлую сторону героев романа. Хотя изначально задумка была другой. Мы думали насчет изумрудного цвета и хотели создать мужской образ – пиджак, рубашку, шляпу. Но в последний момент переиграли. Слишком сложно девушке играть мужчину. На репетиции требовалось время, а у нас его не было.

– У каждой дизайнерской группы в коллекции была своя «фишка». На чем акцент делали вы?

– На мехе. Он отражал роскошь и богатство столичного бомонда в 30-е годы прошлого века. Правда, чтобы реализовать нашу задумку, пришлось обратиться за помощью к пожилым родственникам. Ни у нас, ни у родителей меха в гардеробе не оказалось…

– Шили сами?

– Да, что-то вручную, что-то на машинке. У нас проблем с этим не возникло. Необходимое оборудование есть и дома, и в университете. Преподаватели нас поддержали, но в процесс не вмешивались, давая нам полную свободу. И это их принципиальная позиция: творческую личность ничто не должно ограничивать.

Размышляя о литературных произведениях, которые могли бы вдохновить на создание будущих коллекций, девушки назвали «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери (сказка, но совсем не детская) и «Войну и мир» Льва Толстого. Вполне объяснимый выбор! Любовь правит миром, и это лучшее топливо для творческих людей, в какое бы время они ни жили.

По материалам Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова