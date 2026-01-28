Юбилейный «Пигмалион» покажут в псковском театре вместо «Соседей» 1 марта

Спектакль «Соседи» на большой сцене заменят на «Пигмалион» в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 1 марта. Комедию Бернарда Шоу театр покажет в 50-й раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Изменения в репертуаре связаны с болезнью артиста.

Спектакль «Случайный вальс» также переносится с 1 на 10 марта.

В театре заверили, что все билеты будут действительны. В случае замены или переноса на другую дату, зрители могут сдать билеты по месту покупки до начала замененного мероприятия (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора.

«Пигмалион» — мелодрама с элементами комедии. Античный миф гласит, будто гениальному скульптору Пигмалиону удалось создать столь прекрасное изваяние Галатеи, что создатель влюбился в свое творение, словно в настоящую женщину. В пьесе великого ирландца Бернарда Шоу миф обретает новую жизнь. Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари: за несколько месяцев он сделает из неотесанной цветочницы Элизы Дулиттл безупречную леди. Чем чреват этот увлекательный и весьма циничный эксперимент: испепеленными нервами, провалом или, может быть, все-таки любовью?

Напоминаем, что спектакль «Соседи» 29 января был заменен на «Влюбленных».