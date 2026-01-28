 
Культура

Сотрудник псковского музея выступил с докладом о переписке Софьи Глускиной и Леонида Творогова

Старший научный сотрудник отдела «Древлехранилище» Псковского музея-заповедника Александр Егоров выступил с докладом на Ларинских чтениях в Санкт-Петербургском государственном университете, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Ксения Маркова

В своем выступлении специалист музея рассказал о переписке лингвиста Софьи Менделевны Глускиной с филологом, краеведом Леонидом Твороговым. Письма были рассмотрены как важный источник, позволяющий увидеть научную повседневность, – обсуждение находок, работу с текстом и тот тип исследовательской ответственности, который формирует школу и передается от поколения к поколению.

В музее также отметили, что Ларинские чтения были посвящены памяти профессора, первого редактора «Псковского областного словаря» Бориса Александровича Ларина. Словарь называют энциклопедией псковских говоров. Он сочетает диалектные слова с историческими данными из древних текстов. Издается с 1967 года, на текущий момент вышло 29 томов.

Издание доведено до буквы «П». Псковская исследовательница русского языка Софья Менделевна Глускина относила себя к Ларинской научной школе, при ее участии выходили первые тома словаря.

