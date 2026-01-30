 
Ольга Бузова приезжает в Великие Луки со спектаклем «Мужчина нарасхват»

Город Великие Луки ждёт яркое начало весны — 30 марта в 19:00 на сцене Дома культуры Ленинского комсомола (улица Комсомольца Зверева, дом 29) состоится показ популярной комедии «Мужчина нарасхват» с участием телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой в главной роли.

Это житейская история, поставленная режиссером Александром Горбанем. Предназначена она исключительно для отдыха и смеха. Суть сюжета в том, что главная героиня находится в поиске мужчины мечты, однако критерий у нее только один – финансовая обеспеченность будущего мужа. Лучше, конечно, чтобы он был олигархом, но и скромный владелец банка тоже подойдет. Разумеется, мужчина находится, и счастливая красотка уже собирается отправиться в свадебное путешествие, но тут, как снег на голову, обрушивается известие — принц женат, в браке счастлив и девушке ничего не светит. Героиня расстраивается и собирается жестоко мстить, испортив несостоявшемуся супругу жизнь тем, что оповестит жену о моральном облике мужа.

События наслаиваются друг на друга очень быстро, и смех в зрительном зале не утихает на протяжении всего действия. Фактически, данная постановка — комедия положений, исполненная в классическом варианте.

В труппу спектакля вошли: Ольга Бузова, Сергей Писаренко, Павел Гайдученко и Евгений Никишин.

Билеты можно приобрести по ссылке. Категория 16+ 

Реклама: ИП Тихомиров КА. Erid: 2SDnje8Em6Y

