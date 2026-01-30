 
Культура

Выставка живописи абхазских художников завершила свою работу в Пскове

Во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника последний день работала выставка «Отражение небесного в земном», на которой представлена коллекция живописи Каманского монастыря Республики Абхазия. Псков стал первым в России местом экспонирования ярких красок Абхазии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский-музей заповедник

В составе выставки архитектурные пейзажи, на которых с разных точек запечатлен Каманский монастырь и другие святыни Абхазии, особое место занимает серия портретов духовенства: игуменов, монахов и иноков. Среди картин – работы таких абхазских художников, как Владимир Бернадин, Тимур Цвижба, Данил Допуа, Диана Воуба, Адгур Пилия и других. Запечатлен на работах и игумен монастыря Игнатий Киут, который проводил первую экскурсию на открытии выставки.

 

«Мы очень рады, что смогли приехать в Псков и привезти наши картины. В этих живописных произведениях отражены наша любовь и внутреннее состояние нашего народа. Большая часть выставки посвящена творчеству члена Союза художников Абхазии Тимура Цвижбы, который стремится запечатлеть внешнее великолепие и внутреннее убранство древних храмов в своих полотнах», – сообщил игумен Каманского монастыря.

