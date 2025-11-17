Культура

В Пскове открылась выставка картин из собрания Каманского монастыря. ФОТО

Торжественное открытие художественной выставки из собрания Каманского монастыря Иоанна Златоуста (Республика Абхазия) состоялось 18 ноября в псковском Дворе Постникова. Мероприятие стало одним из ключевых культурных событий в рамках укрепления международных связей между Псковской областью и Абхазией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Экспозиция включает в себя более 60 произведений искусства из личной коллекции настоятеля монастыря в селе Каман, игумена Игнатия. Картины передавались ему в дар абхазскими и российскими художниками. Игумен, лично сопровождающий коллекцию, подчеркнул особую духовную связь с Псковом:

«Псков – это особое место, где свершались судьбы России. Я с большой радостью посетил ваш город. И я имею твердое убеждение, что искусство объединяет и сближает людей. Россия и Абхазия – братские народы, и я думаю, что на веки вечные. Желаю вам мира, здравия и божьей помощи. Надеюсь на встречу в Абхазии».

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поддержал эту мысль, отметив: «Эти картины не просто произведения искусства – это свидетельство истории, культуры и духовности, объединяющей наши народы. Каждая работа несет в себе общую частицу истории, объединенной единой верой. Пусть искусство объединяет нас, напоминая о важности мира и дружбы».

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова назвала выставку бесценным подарком.

«Мир очень изменчив, но мосты, которые налаживает культура, играют огромную роль. И я уверена, что Каманский монастырь сыграл колоссальную роль в развитии православия», – добавила Светлана Мельникова.

Экспозиция представила зрителям живопись и графику, отражающую природные ландшафты и христианские святыни Абхазии. Особое место заняли портреты христианских подвижников, чьи образы передают глубокий внутренний мир и духовную чистоту. Насыщенный колорит картин, воспевающих аскетичную красоту храмов, наполнен теплом южного солнца и создает ощущение покоя и умиротворенности. На выставке можно увидеть работы абхазских мастеров В. Бернадина, Т. Цвижбы, Д. Допуа, Д. Воуба, А. Пилия и других.

В рамках торжественной церемонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников и игумен Игнатий обменялись памятными дарами, включая картины, крест и сувениры.

Договоренность о проведении выставки была достигнута на прошлой неделе, в ходе официального визита делегации из Пскова в Абхазию, когда стороны подписали ряд важных соглашений.

Выставка картин из Каманского монастыря будет работать во Дворе Постникова до 28 декабря.

Напомним, в программу визита абхазской делегации вошло возложение цветов к мемориалу «Могила Неизвестного солдата», открытие V патриотического форума «Мы помним», ряд рабочих встреч, в ходе которых подписали соглашение об установлении дружественных отношений муниципальным образованием «Город Псков» Псковской области и Гудаутским районом Республики Абхазия, а также рамочное соглашение между правительством Псковской области и правительством Республики Абхазия. Также состоялось посещение регионального Дома молодежи.