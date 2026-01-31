 
Культура

Выставка юных художников открылась в драматическом театре Великих Лук

0

В драматическом театре Великих Лук открылась выставка работ учащихся художественного отделения детской школы искусств «Центр» под названием «Великие Луки — город воинской славы». Экспозиция приурочена к 860‑летию города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе администрации города.

Фото здесь и далее: Мария Пономарева

В работах юных художников отражены не только военные страницы истории Великих Лук, но и эпизоды мирной жизни. В пресс‑службе подчеркнули: «Красота возрождённых из руин Великих Лук — заслуга военной и трудовой доблести великолучан и всего народа нашей необъятной Родины!».

 

Посетить выставку можно во время любых мероприятий театра — она размещена в фойе второго этажа (Зал с масками).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026