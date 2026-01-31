Выставка юных художников открылась в драматическом театре Великих Лук

В драматическом театре Великих Лук открылась выставка работ учащихся художественного отделения детской школы искусств «Центр» под названием «Великие Луки — город воинской славы». Экспозиция приурочена к 860‑летию города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе администрации города.

Фото здесь и далее: Мария Пономарева

В работах юных художников отражены не только военные страницы истории Великих Лук, но и эпизоды мирной жизни. В пресс‑службе подчеркнули: «Красота возрождённых из руин Великих Лук — заслуга военной и трудовой доблести великолучан и всего народа нашей необъятной Родины!».

Посетить выставку можно во время любых мероприятий театра — она размещена в фойе второго этажа (Зал с масками).