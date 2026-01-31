Выставка «Пушкин. Даль. Иллюстрации» откроется в Пскове

31 января в 14:00 в Доме Беклешова (улица Георгиевская, дом 4) состоится открытие выставки «Пушкин. Даль. Иллюстрации» известного художника Игоря Шаймарданова, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Игорь Шаймарданов родился в 1964 году в городе Камбарке (Удмуртия). Его профессиональный путь начался с обучения в Нефтекамской художественной школе (окончил в 1979 году), затем в Йошкар‑Олинском художественном училище (окончил в 1983 году). Высшее образование получил в Санкт‑Петербургской Академии Театрального Искусства, которую окончил в 1992 году.

С 1995 года Игорь Шаймарданов работает как театральный художник — на его счету сценография более чем к 50 спектаклям в разных театрах страны. Кроме театральной деятельности, художник проявил себя как художник‑постановщик анимационного фильма «Божий дар» и мультсериала «Пушкин и». Он провёл около 100 персональных выставок в России и за рубежом, создал графические серии о жизни А. С. Пушкина в Михайловском, а также проиллюстрировал произведения А. С. Пушкина, С. Д. Довлатова и В. М. Гаршина.

Игорь Шаймарданов — член Союза Художников России и Союза Театральных Деятелей России. Его работы входят в собрания ведущих музеев страны, включая Музей‑заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Всероссийский музей А. С. Пушкина и Государственный музей А. С. Пушкина.

Сегодня художник живёт и работает в Санкт‑Петербурге, продолжая вносить весомый вклад в развитие отечественного искусства.