 
Культура

Бесплатно посетить Псковский музей смогут пенсионеры 4 февраля

0

Акция для гостей почтенного возраста пройдет в Псковском музее-заповеднике 4 февраля. В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа музей можно посетить бесплатно, а также принять участие в сборных экскурсиях по специальной цене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото: Псковский музей-заповедник

Псковский кремль: 
Сборная экскурсия по Кремлю в 12:00 и 15:00;
Сборная экскурсия по выставке «Археолог Николай Николаевич Чернягин. К 90-летию начала археологического изучения Псковского кремля» в 14:00.
Телефон для записи: +78112331065.

Поганкины палаты: 
Сборная экскурсия по экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00;
Сборная экскурсия по экспозиции «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.» в 14:00.
Телефон для записи: +78112331603.

Двор Постникова: 
Обзорная экскурсия по музейному комплексу в 12:00.
Телефон для записи: +78112292259.

В первую среду месяца пенсионерам, учащимся, супругам, состоящим в браке более 35 лет, при предъявлении документов доступен бесплатный вход на объекты музея.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026