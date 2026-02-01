Бесплатно посетить Псковский музей смогут пенсионеры 4 февраля

Акция для гостей почтенного возраста пройдет в Псковском музее-заповеднике 4 февраля. В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа музей можно посетить бесплатно, а также принять участие в сборных экскурсиях по специальной цене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Псковский кремль:

Сборная экскурсия по Кремлю в 12:00 и 15:00;

Сборная экскурсия по выставке «Археолог Николай Николаевич Чернягин. К 90-летию начала археологического изучения Псковского кремля» в 14:00.

Телефон для записи: +78112331065.

Поганкины палаты:

Сборная экскурсия по экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00;

Сборная экскурсия по экспозиции «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.» в 14:00.

Телефон для записи: +78112331603.

Двор Постникова:

Обзорная экскурсия по музейному комплексу в 12:00.

Телефон для записи: +78112292259.

В первую среду месяца пенсионерам, учащимся, супругам, состоящим в браке более 35 лет, при предъявлении документов доступен бесплатный вход на объекты музея.

