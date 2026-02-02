От стихов до русского импрессионизма: выставка о Пскове открылась в Муроме

Выставку «Вот он – добрый, старый Псков!» представили в рамках совместного проекта с Муромским историко-художественным музеем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На торжественном открытии в формате видеообращения гостей приветствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«В этом есть особое значение, когда древние города приветствуют друг друга, дарят друг другу то, что им удалось сохранить. Псковская земля всегда привлекала глаз художника, а город Псков обладает каким-то необыкновенным волшебным свойством. Пережив столько осад и войн, находясь на самой границе Отечества, он каждый раз возрождался, как феникс. Сегодня и жители, и гости города не перестают удивляться и восхищаться его спокойной, милой и удивительной красотой. И наши невероятные произведения, представленные в Муроме, передают эту атмосферу. Приходите на эту выставку и любуйтесь Псковом», – отметила гендиректор.

В качестве названия к выставке выбрали строки из стихотворения русского поэта и переводчика второй половины XIX века, псковского дворянина, владельца усадьбы Камно Александра Яхонтова (1820-1890).

Самая ранняя по времени создания картина принадлежит кисти неизвестного автора первой половины XIX века и живописует Псковский кремль с несохранившимся Благовещенским собором, являясь своего рода живописным документом.

Дореволюционный Псков предстает в работах яркого представителя русского импрессионизма К.И. Горбатова.

Псков послевоенный запечатлен в произведениях М.П. Кончаловского, И.И. Годлевского, Б.В. Щербакова, Э.М. Гинзбург, А.С. Силина и других. Особое место тема Псковской земли занимает в творческом наследии одного из ведущих представителей «сурового стиля» П.П. Оссовского.

Многими десятилетиями исчисляется крепкая связь Псковского края с представителями петербургской академической школы, представленной на выставке работами О.А. Еремеева, А.В. Чувина, Н.П. Фомина и других авторов.

Объединенные выставочным пространством, эти столь разновременные произведения образуют своеобразную живописную летопись Пскова за последние два столетия, пояснили в музее.

Помимо Пскова, на полотнах также можно будет увидеть другие известные и древние уголки Псковской земли – Изборск, Печоры и Пушкинские Горы. Всего в рамках выставочного проекта представлено 37 произведений живописи из собрания Псковского музея-заповедника.

Выставка будет работать с 30 января по 16 марта по адресу: Владимирская область, город Муром, улица Московская, 13.