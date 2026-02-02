Псковичей приглашают участвовать в конкурсе юных художников «Картинка мира»

Псковичей приглашают участвовать в конкурсе молодых художников «Картинка мира», тема которого в этом году – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Изображение: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Графика», «Живопись», «Цифровое искусство», «Вдохновлённый русским».

Летом текущего года объявят победителей, после чего состоится открытие итоговой выставки в филиале Третьяковской галереи.

Подать заявку можно до 16 февраля.