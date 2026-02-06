Евгений Баранчиков рассказал о продвижении в регионе проекта «Спасская башня»

Художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поделился историей участия региона в международном культурном проекте России — фестивале «Спасская башня», который входит в число самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

Идея организовать выступление в рамках проекта родилась спонтанно: Евгений Баранчиков, увидев выступление одного из оркестров, решил, что псковские музыканты могут выступить не хуже. В течение 40 минут были сделаны звонки в оргкомитет фестиваля и согласованы детали. Проект реализовывался без привлечения бюджетных средств — силами самих музыкантов и при помощи рекламных материалов.

В прошлом году в Пскове состоялись два концерта при участии военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка под руководством Евгения Баранчикова и оркестра спецназа второй бригады под руководством Владислава Гущина. Выступления прошли на площадках у Четырех углов и в Летнем саду. Кроме того, были организованы два концерта детских коллективов в Детском парке в рамках направления «Спасская башня детям».

После успеха псковских событий художественный руководитель не остановился: «Как правило, детские коллективы приезжают в Москву, на Красную площадь, и там реализуются их какие-то концертные выступления, которую транслируют «в мир». У меня появилась идея - а почему бы нам не попробовать сделать так же? Запустить онлайн-трансляцию, она же на всю Россию, все это очень популяризуется».

Организаторы фестиваля поддержали эту идею, что способствовало популяризации военно-оркестрового искусства. Теперь опыт Пскова стал моделью для других городов: подобные концерты планируются в Коломне, Туле и других регионах.

«Это очень здорово, потому что это популяризация военных оркестров, духовой музыки. Масса народа это видит, хотя раньше это была нормальная практика — оркестры играли в парках по выходным», — отметил Евгений Баранчиков.

В 2026 году проект «Спасская башня» вновь вернется в Псков: запланировано от 4 до 6 выступлений на открытых площадках города с июня по сентябрь. Точные места проведения концертов и рекламные материалы будут согласованы весной.