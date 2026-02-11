 
Культура

Принять участие в онлайн-конкурсе «Читаю Пушкина с МЦ» предлагают псковичам

Псковский городской молодёжный центр приглашает жителей города в возрасте от 7 до 35 лет принять участие в онлайн-конкурсе чтецов «Читаю Пушкина с МЦ». Мероприятие посвящено памяти русского поэта Александра Пушкина. Приём конкурсных работ продлится до 28 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Для участия необходимо самостоятельно или с помощью родителей записать видеоролик с исполнением любого стихотворения А. С. Пушкина и разместить его на личной открытой странице в социальной сети «ВКонтакте». Обязательным условием является указание специального хештега конкурса: #читаю_Пушкина_с_МЦ.

Приветствуется творческий подход: участники могут использовать музыкальное сопровождение, костюмы или тематические декорации, чтобы глубже раскрыть смысл выбранного произведения.

Итоги конкурса будут подведены 5 марта. Победителей ждут дипломы и призы. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в положении.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в сообщения группы муниципального центра добровольчества города Пскова «ВКонтакте».

