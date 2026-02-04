На псковском фестивале «Добрый рок» организуют палаточный лагерь с прокатом снаряжения

Палаточный лагерь и прокат туристического оборудования от компании RentCamp будет доступен на фестивале «Добрый рок», который пройдет летом в Палкинском районе, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Изображение здесь и фото далее: группа «Добрый рок | Псков» в сети «ВКонтакте»

Компания предоставит возможность проживания в готовом кемпинге «под ключ» и любое снаряжение в аренду прямо на территории фестиваля.

Организаторы «Доброго рока» отмечают, что данная услуга была востребована в прошлом году.

Заявки на проживание и аренду снаряжения принимаются через специальные формы, указанные в группе фестиваля в сети «ВКонтакте» и на сайте.

«Добрый рок» пройдет в июле в деревне Слопыгино Палкинского района.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют «Псковская Лента Новостей» и «Наше радио Псков» (103.0 FM).