На псковском фестивале «Добрый рок» организуют палаточный лагерь с прокатом снаряжения

Палаточный лагерь и прокат туристического оборудования от компании RentCamp будет доступен на фестивале «Добрый рок», который пройдет летом в Палкинском районе, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.
Изображение здесь и фото далее: группа «Добрый рок | Псков» в сети «ВКонтакте»
Компания предоставит возможность проживания в готовом кемпинге «под ключ» и любое снаряжение в аренду прямо на территории фестиваля.
Организаторы «Доброго рока» отмечают, что данная услуга была востребована в прошлом году.
Заявки на проживание и аренду снаряжения принимаются через специальные формы, указанные в группе фестиваля в сети «ВКонтакте» и на сайте.
«Добрый рок» пройдет в июле в деревне Слопыгино Палкинского района.
Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют «Псковская Лента Новостей» и «Наше радио Псков» (103.0 FM).