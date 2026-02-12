Органный концерт «Наследие Баха» состоится в Пскове 15 февраля

Концерт органной музыки из цикла «Наследие Баха» состоится в воскресенье, 15 февраля, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставлено организаторами

В концерте примет участие опытная и харизматичная петербуржская органистка Виталия Котова, выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, концертмейстер в классе «Кларнета» Детской школы искусств имени Г. В. Свиридова города Санкт-Петербург.

В программе концерта «Наследие Баха» прозвучат только лучшие органные произведения XVIII века Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора в истории музыки и виртуозного органиста эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, выдающегося автора органной и клавирной музыки.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.