Псковские археологи расскажут о тайнах округи Паничьих Горок

Археологический центр Псковской области продолжает просветительский цикл «Археологи рассказывают». 17 февраля состоится очередная лекция, которую проведёт археолог Юлия Журавлёва, сообщили в группе археологов в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Археологический центр Псковской области

Речь пойдёт о малоизвестных памятниках Псковского округа, расположенных на правом берегу реки Великой — напротив погоста Выбуты.

Слушатели откроют для себя любопытные страницы прошлого: узнают происхождение названия деревни, разгадают тайну местных «линеек», услышат о визите в Паничьи Горки сыновей Александра II и познакомятся с историей курганной группы, остававшейся в одиночестве на протяжении 145 лет.

Лекция состоится 17 февраля в 18:00 в Историко‑краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва по адресу: Псков, площадь Ленина, дом 3.

Количество мест ограничено. Чтобы принять участие, необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (8112) 33‑11‑23.