 
Культура

«Сохранили систему и неравнодушных»: Ирина Голубева рассказала об итогах работы псковского ВООПИиК

0

В прошлом году Псковское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отметило 60-летие. В связи с этой датой руководитель отделения Ирина Голубева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выделила главные достижения работы организации за прошедшие десятилетия, разделив их на несколько блоков.

Главным успехом, по мнению руководителя, стало не спасение конкретных объектов (хотя их немало, по ее словам), а сохранение самой системы и людей. Она отмечает, что сегодня у организации появилось новое важное сообщество — не просто «члены общества», а «сторонники».

«Это самое главное. Сейчас появился новый термин – не столько члены общества охраны, сколько сторонники. И это очень важно в то время, когда у нас расширились средства коммуникации», — поделилась Ирина Голубева.

Руководитель отделения призналась, что ее личный телефон стал «горячей линией» для горожан: люди звонят, интересуются судьбой зданий, сообщают о ведущихся работах. Каждое сообщение активисты проверяют на соответствие законодательству, фильтруют информацию и, если нарушение действительно имеет место, передают сведения дальше.

Ирина Голубева подчеркнула, что сегодня отделение строго действует в рамках устава, а одно из приоритетных направлений — помощь государственным органам охраны памятников. Но помощь эта специфическая: «Это не просто помощь, а помощь в информировании, в первую очередь. Государственный орган несет ответственность за контроль и состояние объектов. Люди такой ответственности нести не могут, они не уполномочены. Но они могут увидеть нарушение».

По ее словам, общество выступает тем самым «передаточным звеном» между жителями и чиновниками, и сохранять этот баланс сегодня достаточно сложно, но крайне важно.

