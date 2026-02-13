Февральские музейные чтения памяти Гейченко начали работу в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 13 февраля, стартовали XXIX Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко. Конференция, открывающая музейную научную программу 2026 года, называется «Музеи России — духовный щит Отечества».



С. С. Гейченко на фотографии Юрия Белинского. Из фондов «Михайловского»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первое заседание февральских чтений открыл директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он приветствовал всех гостей и участников конференции, в числе которых в нынешнем году — большая делегация из Всероссийского музея Пушкина на мойке во главе с его президентом, давним и верным другом Пушкинского заповедника Сергеем Некрасовым.



Перед началом Февральских чтений-2026. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В музее уточнили, что в программу первого дня конференции включено более десяти докладов и сообщений, подготовленных исследователями культуры и искусства, сотрудниками музеев, библиотек, образовательных учреждений, другими специалистами из обеих столиц, а также Ленинградской, Московской и Костромской областей. Псковский регион на двух первых заседаниях чтений представят исследователи из Пскова, Пушкинских Гор и Великих Лук. В выступлениях, вынесенных в эту часть конференции, прежде всего пойдёт речь об истории «Пушкинского уголка» и о судьбах тех, чьи имена вписаны в историю музея в разные его времена. Кроме того, в программу первого дня чтений включены доклады и сообщения о создании и становлении, а также об актуальных (в том числе пушкинских, рассчитанных на семейную аудиторию) проектах других российских музеев — петербургского Всероссийского музея Пушкина, Московского музея русского зарубежья имени Александра Солженицына, Солигаличского краеведческого музея имени Г. И. Невельского (Костромская область), Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П. И. Чайковского» (Воткинск), Великолукского краеведческого музея, Лужского историко-краеведческого музея.

В рамках конференции сегодня также состоится открытие выставки «Вот мельница…», подготовленной к 40-летию создания «Музея-мельницы в деревне Бугрово».

В музее уточнили, что XXIX Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко «Музеи России — духовный щит Отечества» распланированы на два рабочих дня. Их программа опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В заповеднике также напомнили, что материалы конференции планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».