Семен Гейченко. Добрый домовой пушкинских мест

«Поместья мирного незримый покровитель,/ Тебя молю, мой добрый домовой,/ Храни селенье, лес и дикий садик мой/ И скромную семьи моей обитель!» Пушкинские послание «Домовому» известно едва ли не каждому жителю нашей страны. А любому, кто хоть немного знаком с историей пушкинских мест на Псковщине, известно и имя «домового» — это Семен Гейченко, легендарный хранитель Пушкинского заповедника, поднявший его после войны из руин и создавший таким, как мы его знаем теперь. В усадебных парках Михайловского, Тригорского и Петровского кажется, что за деревьями вот-вот мелькнет не только пушкинская крылатка, но и гейченковская жилетка. Сегодня Семен Гейченко стал героем проекта «Гении земли псковской». Его реализует «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказывая в видеофильмах, радиопередачах и публицистических статьях о выдающихся деятелях культуры, связанных с нашим регионом.

«Всюду завалы, воронки, разная вражья дрянь»

Обычный деревянный дом, каких полно по псковским деревням, стоит на краю усадебного парка в Михайловском чуть в отдалении от «барских» строений и неизменно привлекает внимание гуляющих по аллеям.

Здесь, в самом сердце Пушкинского заповедника, жил его легендарный хранитель Семен Гейченко.

Он поднял пушкинский уголок из руин и, фактически, создал таким, каким мы сегодня его знаем: с усадьбами еще и в Тригорском и Петровском, с мельницей в Бугрово, с Научно-культурным центром в Пушкинских Горах и с Всероссийским праздником поэзии. Этим трудам он посвятил почти полвека, став первым в стране музейщиком, удостоенным золотой звезды Героя Соцтруда.

Директором Пушкинского заповедника Семена Гейченко назначили в победном мае 1945 года. Взору нового руководителя, ветерана-фронтовика, предстала безрадостная картина, далекая от сегодняшней идиллической пасторали.

«По дорогам и памятным аллеям ни пройти ни проехать, - писал Гейченко о первых днях в Михайловском. - Всюду завалы, воронки, разная вражья дрянь. Вместо деревень — ряд печных труб. На "границе владений дедовских" — вздыбленные, подорванные фашистские танки и пушки. Вдоль берега Сороти — развороченные бетонные колпаки немецких дотов. И всюду, всюду, всюду — ряды колючей проволоки, всюду таблички: "Заминировано", "Осторожно", "Прохода нет". Людей мало. Солдаты-саперы разминируют пушкинские поля, луга, рощи и нивы. Изредка раздаются гулкие взрывы... На большой поляне у въезда в Михайловское расположились войска, которым было поручено в ближайшие месяцы очистить пушкинскую землю от взрывчатки».

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» превратился в музей в 1899 году, когда к столетию поэта государство выкупило имение Михайловское у его сына Григория. Здесь была создала колония для престарелых литераторов, живших на государственном пансионе и ставших первыми экскурсоводами. В 1922 году места были объявлены заповедными, и к 1937 году был восстановлен дом поэта, сгоревший в пожаре гражданской войны. Нацисты, оккупировавшие псковскую землю с 1941 до 1944 год, обошлись с музеем варварски. Все ценности, до каких смогли дотянуться, вывезли, набивая грузовики антиквариатом, а местность густо усеяли минами. Была заминирована даже могила Пушкина в Святогорском монастыре. Содеянное в Пушкиногорье стало частью обвинения пособникам Гитлера на Нюрнбергском процессе.

При разминировании могилы Пушкина погибло девять бойцов, включая двух офицеров.

В «пустынный уголок» предстояло вновь вдохнуть жизнь, вернуть сюда пушкинский дух. Следующие десятилетия показали, что кандидатура Семена Гейченко подошла для этого как нельзя лучше.

«Большой кривляка и ломака»

Кажется, Семену Гейченко на роду было написано встать в ряды выдающихся музейщиков и оказаться на Псковщине. Он родился в 1903 году в Петергофе, где никакого музея в эту пору еще не было, а с петровских времен располагалась самая настоящая царская резиденция. Неподалеку от дворца был расквартирован Конно-Гренадерский полк, вот там-то и служил отец нашего героя Степан Иванович. Мать будущего хранителя заповедника Елизавета происходила из псковских крестьян. Так что жизненная траектория кем-то свыше была определена заранее, несмотря на все извилины пути Семен Гейченко оказался именно там, где и должен был.

Первая музейная работа — в родном Петергофе, где фонтаны, наконец, забили свои струи для каждого, случилось это в 1918 году. Сначала студент Гейченко, поступивший в 1921 году в Петроградский университет, подрабатывает, водя экскурсии по дворцовым залам, после получения диплома зачисляется в штат. Много десятилетий спустя посетители Пушкинского заповедника станут отмечать театральность, с которой он выступал в роли гида в своих владениях, способность войти в раж, увлекая за собой слушателей. Корни такого подхода растут в петергофском периоде.

«В те годы, - вспоминал потом он, - я был большой кривляка и ломака, много трепался. Читал стихи, подражая Яхонтову, водил экскурсии, подражая актерам театра Мейерхольда. Во время одной из экскурсий как-то однажды, ругая российское самодержавие, даже матом выругался, на это аудитория ответила мне аплодисментами, а не скандалом».

Свои юмор и жизнелюбие он пронес через все годы, несмотря на тяжкие испытания.

Подлинного горя на жизнь Семена Гейченко до его приезда в Пушкиногорье выпало немало. После Петергофа он участвует в организации музея-усадьбы Репина «Пенаты» и как сотрудник литературного музея Пушкинского дома занимается созданием экспозиции в музее-квартире Некрасова, описывает квартиру Блока после его кончины (и между прочим, устраивает кутеж на найденные в квартире облигации, их ему разрешили забрать на память о поэте, а бумаги неожиданно оказались имевшими хождение). Незадолго до войны он впервые попадает в Михайловское, во время командировки поправляет экспозицию в доме поэта, составляет научный паспорт исторических памятников заповедника. Можно сказать, проводит инвентаризацию, которая скоро ему же самому сильно пригодится.

В первые дни войны — арест и приговор, 10 лет лагерей за «антисоветскую пораженческую пропаганду». Острый на язык балагур Гейченко позволил себе неосторожное слово не в той компании. Однако уже в 1943 году следует не просто освобождение — реабилитация. Правда, в связке со службой в штрафбате. На Волховском фронте он потерял левую руку. Физическое увечье Семена Гейченко — факт известный, однако мало найдется тех, кто придаст ему большое значение. Так велик масштаб этой личности и так многое он успел сделать, что скорее подумаешь о сотне рук каким-то чудом доставшихся одному человеку.

В победном мае 1945 года после госпиталя и встречи с президентом Академии наук он получает судьбоносный приказ: «Старшего научного сотрудника Гейченко С.С. назначить директором Пушкинского заповедника».

«Старое барахлишко»

«Ничего путного у тебя там не выйдет, как ты не старайся, в лучшем случае неудовольствие начальства», - предрекал ему в письме бывший начальник, директор музея в Петергофе Николай Архипов.

Действительно, одиннадцать человек, лошадь и телега — вот на первых порах и весь штат заповедника. Да еще и на вокзале в Пскове, пока он хлопотал на счет машины до Михайловского, у его заснувшей сотрудницы стащили кожаный чемодан Пушкина, выданный новому директору в качестве приданого для разоренного музея. Позже будет история с милицейской погоней по Ленинграду за грузовиком с вещами из Эрмитажа, переданным в Михайловское, машину угнали, пока шофер зашел в столовую — в тот раз все обошлось, музейные ценности благополучно прибыли к месту назначения.

Пушкиногорские музейщики из поколения тех, кому посчастливилось работать рядом с Семеном Гейченко, помнят, как он обращался к сотрудникам заповедника: «Дети мои». Он был рачительным главой большого семейства, неутомимо обустраивавшим свой дом.

Семён Гейченко проводит экскурсию для сотрудников Всесоюзного музея Пушкина из Ленинграда, 1954 год.

Шумный и неугомонный, он объединял вокруг заповедника тех, кого принято называть творческой интеллигенцией: в первую очередь, литераторов, а еще художников, музыкантов, артистов. Раз побывав в Михайловском, побеседовав с хранителем, они навечно прикипали душой к этим местам, становились в обоих столицах радетелями за дела заповедника, помогая отстаивать его интересы в высоких кабинетах.

Одним из таких радетелей стал ленинградский художник Василий Звонцов, его дружба с хранителем началась с организации в пушкинских местах практики для студентов института имени Репина (до сих пор репинцы каждый год раскладывают мольберты на тропинках заповедника). А сам Василий Звонцов писал о наследии хранителя: «У меня, как у художника есть своя мерка: все, что Семен Степанович восстановил, создал, принимает природа. Какое счастье, что к руководству Заповедника пришел Гейченко, создавший целую эпоху в жизни заповедника, обогативший его и вдохнувший жизнь, трепет, свет и радость». В 2002 году увидела свет книга «А у нас, в Михайловском», а в 2003 году вышло издание «Как у вас, в Михайловском…» – переписка Гейченко и Звонцова. Книгу «Домовой» выпустил писатель Валентин Курбатов, чьим именем теперь названа Псковская областная библиотека, в своем сборнике он объединил письма Гейченко и записанные с ним беседы. В обоих изданиях — повседневные события заповедника, дела и заботы директора. Видно, как по крупицам он обустраивал свой дом. А еще ярко сияет его неординарная личность.

«В Питере у одной древней старушенции обрел два письма Веньямина Ганнибала и еще ково-чево доброго мне Бог послал».

«В архиве, между прочим, нашел я кусок старинных (1822 года) бумажных комнатных обоев, по образцу которых будем делать обои для одной из комнат Тригорского. Мне кажется, сделать это можно будет "от руки"».

«Возвратились мои молодчики из Красногородска. Привезли кое-какое старое барахлишко: два хорошие донца, десять образцов тканей, которые можно купить у тамошних стариков, старинную сторожевую колотушку и иные вещи, каких у нас до сих пор не было».

«Разыскал владелицу портрета Пушкина, переговорил с нею и без особой проволочки вещь сию принял в дар Заповеднику».

«На днях едем в Качаново (это на границе Пск. Области и Эстонии). Будем смотреть старинные амбары на предмет покупки в Михайловское. Говорят, в тех местах очень много сохранилось таких амбаров».

«Сделал в соборе разные железные поковки, паникадила и подсвечники. Все огроменских размеров. Получилось очень хорошо».

Михайловское, конечно, восстановили первым, дом-музей открыли для посетителей в 1949 году. Воссоздавали архитектурный облик Святогорского монастыря, после гонений на церковь он оставался закрытым, однако Гейченко доказал его историческую значимость, в том числе, в связи с творчеством Пушкина. Так в соборе, под стенами которого расположена могила поэта, появился музейный уголок «келья Пимена», рассказывающий об истории драмы «Борис Годунов». 1962 год — открытие музея-усадьбы в Тригорском с «домом Лариных». 1977 год — возрождено родовое гнездо Ганнибалов в Петровском. В состав заповедника включены земли Воскресенского (третьей усадьбы, наравне с Петровским и Михайловским, попавшей в раздел между сыновьями «арапа Петра Великого»), к сожалению, даже энергии Гейченко не хватило на восстановление и там усадебного дома. Как не нашли пока воплощения его планы по возрождению усадьбы Врев в Островском районе, куда вышла замуж Зизи, одна из тригорских барышень.

Директор заповедника занят не только воплощением грандиозных планов, он вникает в каждую мелочь. На тропинках для туристов появляются камни с высеченными на них надписями-указателями. На берегу Сороти встает муляж «мельницы крылатой», ставшей теперь одним из символов Михайловского. Напротив монастыря с могилой поэта — памятник Пушкину. Директор может устроить с дворниками битву на метлах или неожиданно появиться в усадебном доме и потребовать немедленно перевесить картины. Экскурсоводы шутили, что Гейченко лучше Пушкина знает, где какой сундук должен стоять. Музейное дело было для него не наукой, а способом жизни. И пусть интонация его писем не вводит никого в заблуждение.

«Он беспощадно требователен к людям и приходит в бешенство, если замечает равнодушие, леность, безынициативность, - писал журналист Марк Баринов, работавший в заповеднике. - Он требует, чтобы работали не просто сверх положенного, а изо всех сил. Физических, духовных, умственных. А это уже не работа. Это имеет другое название: служение».

Самым важным днем в календаре заповедника стал Пушкинский праздник поэзии, без преувеличения, объединявший вокруг фигуры поэта весь Советский Союз. Семен Гейченко придумал и организовал его вместе с писателем и литературоведом Ираклием Андрониковым.

На главной сцене Пушкинского праздника на поляне в Михайловском.

Первый праздник с всесоюзным статусом прошел в 1967 году и с тех пор стал ежегодным, не прервался даже в годы ковида, перейдя, как и многое в ту пору, в онлайн-формат. Он и теперь проходит на поляне в Михайловском, в этом году состоялся уже в 59-й раз. Живое пушкинское слово объединяло и объединяет самых именитых деятелей культуры, от Беллы Ахмадулиной и других поэтов-шестидесятников полвека назад до Сергея Безрукова и Валерия Гергиева в наши дни.

Снова почитаем, что о празднике в разные годы писал директор заповедника. Бывало всякое.

«В прошлое воскресенье празднование дня рождения Пушкина у нас вновь повторилось. Приехало людей видимо-невидимо. Мои молодчики провели 128 экскурсий, водили до омморока. От жары и беззакусия гости разъярились, набили кому-то рожи, один паломник сел за руль в чужую машину, стал куролесить и въехал в колонну. Другой искал с ножом какого-то своего обидчика».

Но и другое тоже.

«Ты спрашиваешь меня, чем же славен был на Пушкинский праздник поэзии? Во-первых, многолюдьем. 25 тысяч мужиков, баб и интеллигентов сидели 6 часов на солнцепеке и, затаив дыхание, слушали упражнения поэтов и писателей. Никто народ не заставлял сидеть и слушать. Но я не заметил ни одного человека, который, похлопав ушами, быстренько бы удалился от трибун. Слушали, как завороженные. Одно скажу, народ был доволен. Никто не упился. Драк не было. Утопленников тоже. Было много гостинцев. Апельсинов столько было, сколько картошки высеяли в нашем районе. А конфет, пряников, бубликов и мааароженова — поели вагонов с десять, не меньше».

Гейченко организовал вокруг заповедника движение доброхотов задолго до тренда на волонтерство. В Михайловское начали приезжать школьные группы со всей страны, они раскидывали палатки в заповедных местах, помогали музейщикам с хозяйственными вопросами (одна только прополка парковых дорожек и клумб требует приложения усилий большого количества народа) и получали «пушкинскую прививку», соприкасаясь с местами, связанными с жизнью и творчеством поэта.

Кабинет Гейченко в его доме в Михайловском.

От крепкого корня

Последний масштабный проект Семена Гейченко — строительство Научно-культурного центра. О необходимости создания просветительского центра в пушкинском уголке говорили еще с 1924 года, а с 1969 года хранитель начал хлопотать над воплощением идеи. Строительство завершилось в 1992-м, за год до кончины Семена Гейченко (пост директора по состоянию здоровья он оставил еще в 1989 году, но до последнего дня оставался главным хранителем заповедника). Сегодня подобное дворцу здание из белого мрамора встречает всех на въезде в Пушкинские Горы. Да это и есть дворец. Здесь разместились кабинеты ученых-пушкинистов, фондохранилище, проходят выставки, конференции, на двух сценах в НКЦ в разное время выступали, например, Валентина Толкунова, Олег Погудин, Василий Лановой и другие выдающиеся исполнители.

Последний приют легендарный хранитель нашел в местах, которые неутомимо обустраивал и которые теперь неразрывно связаны не только с именем Пушкина, но и с ним, с Семеном Степановичем Гейченко. Его могила находится на погосте древнего городища Воронич рядом с усадьбой Тригорское, возрожденной им к жизни. Рядом покоится верная его спутница и соратница Любовь Джелаловна.

Он оставил литературное наследие — конечно, не мог не писать сам, посвятив свою жизнь творчеству гения, создавшего современный русский литературный язык. Самая известная его книга «У Лукоморья». Написанная в 70-е годы, она многократно переиздается и поныне.

В каждой строчке — живое дыхание заповедника и светлая любовь к Пушкину и его местам.

Сегодня ведущий к зданию НКЦ бульвар носит имя легендарного хранителя. В мае 2023 года на бульваре Гейченко у здания Научно-культурного центра был открыт памятник музейщикам. Скульптурная группа представляет собой женщину-экскурсовода и мужчину, поливающих только что высаженное деревце.

В мужской фигуре без труда угадывается образ Семена Гейченко.

По его заветам пушкинские места хранят современные поколения музейщиков. В 1994 году у руля заповедника встал его нынешний директор Георгий Василевич. При нем музей пережил масштабную реставрацию к 200-летию поэта в 1999 году, в Бугрово появилась настоящая водяная мельница (на такой стрелялись Онегин и Ленский) и музей русской деревни, на городище Воронич восстановлена Георгиевская церковь, музей-заповедник вошел в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России — все, как планировал Гейченко. Продолжает рост и развитие высаженное на послевоенных руинах деревце — благодаря неусыпным заботам легендарного хранителя и его «детей».

