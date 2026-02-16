 
Культура

Санитарный день объявили в «Михайловском» 24 февраля

Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» не будет принимать посетителей 24 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: Пушкинский заповедник / «ВКонтакте»

21, 22, 23 февраля и 7, 8, 9 марта музеи-усадьбы открыты с 10.00 до 17.00, но 24 февраля (вторник) в музеях - санитарный день.  23 февраля и 8 марта выставочные залы в Научно-культурном центре музея работают с 10.00 до 17.00.

Также по техническим причинам будут закрыты 18 февраля (среда) – музей-усадьба «Михайловское», 19 февраля (четверг) – музейный комплекс «Бугрово».

