Премьера спектакля «Где-то на белом свете… Первая серия» состоялась в Пскове

Прошел первый показ спектакля-концерта в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Где-то на белом свете… Первая серия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Видео: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Автором идеи, режиссером и ведущим спектакля выступил Дмитрий Месхиев. Художник – Александр Стройло, музыкальный руководитель – Елена Обухова. 

На сцене пели Александра Кашина, Виктория Николаева, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Сергей Скобелев. Играют на музыкальных инструментах: Ксения Егорова, Игорь Колосов, Ярослав Погодин, Борис Федотов. 

В театра отметили, что для псковичей сыграют премьеру также и 17, 18, 25 февраля, в марте и апреле. 

