Музыкальную программу «Лети, лети, лети, златая Русь!» покажут в Пскове

Музыкальную программу «Лети, лети, лети, златая Русь!» покажут в детской музыкальной школе №1 имени Римского-Корсаково города Пскова в рамках проекта Lux artis («Свет искусства») 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В ней прозвучат два знаковых произведения выдающегося русского композитора Георгия Свиридова: «Шесть романсов на стихи Александра. Пушкина» и Вокальная поэма «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина.

Цикл романсов на пушкинские стихи был написан совсем ещё юным композитором в 1935 году. После его издания и исполнения на радио, а с 1937 года, в связи с торжественным празднованием 100-летия со дня смерти поэта, он вошёл в репертуар таких выдающихся исполнителей, как Лемешев, Пирогов, Мигай.

Многие годы спустя в дневнике композитора записал: «1935 год. "Пушкинские романсы" - переменили мою жизнь». А позднее Свиридов записывает: «Пушкинский цикл. Одна из моих лучших вещей».

Поэма «Отчалившая Русь» - одно из значительнейших произведений Свиридова. Сам композитор пишет в дневниковых записях, что сочинение отличает «необыкновенная мелодическая яркость, богатство, разнообразие и чистота гармонии. Вот уж поистине русская музыка - новая, светлая, кристально чистого стиля».

«"Отчалившую Русь" можно сравнить с огромной фреской старинного письма, с её разнообразием. Почему? В ней присутствует и нежная лирика, и страстные патетические монологи, и трагические картины. Всё это напоено ослепительным светом. "Отчалившая Русь" исполнена необыкновенного напряжения, которое властно захватывает внимание слушателя. Напряжение чувств, это какая-то раскалённая материя. Искусство огромной духовной высоты, лишённое какого бы то ни было физиологизма, натуралистичности», - рассказали организаторы.

Исполнители: Эдуард Банько (вокальная партия) - дважды выпускник Санкт-Петербургской консерватории, музыкант, дирижёр, вокалист, - лауреат всероссийских и международных конкурсов; Максим Жайворонок (партия фортепиано) - родился в Калининграде, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу фортепиано профессора Павла Егорова. С тех пор ведёт многогранную творческую деятельность в качестве солиста , концертмейстера и солиста камерного ансамбля. Участник и лауреат всероссийских и международных фестивалей камерной, фортепианной и вокальной музыки. Исполнительскую деятельность совмещает с педагогической в Лицее искусств «Санкт-Петербург» в одноименном городе.

Концерт пройдет по адресу: улица Советская 44, начало концерта в 18:00.