«Ах, Маслёна, красота!»: в псковском Доме офицеров 22 февраля отметят Масленицу

Праздничные мероприятия в честь Масленицы организуют в Доме офицеров города Пскова 22 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Жители города смогут участвовать в традиционных забавах и русских потехах, подготовленных для отдыха всей семьей. В рамках праздника пройдет конкурс «Ах, Маслёна, красота!», в котором примут участие маленькие модели.

Посетители смогут насладиться угощениями в «Блинбаре» и приобрести диковинные сувениры, изящные украшения и кукол на ярмарке мастеров.

После двухчасовых народных гуляний запланирована концертно-развлекательная программа «Шуми, Масленица!». Она включает веселые песни, зажигательные танцы и традиционные развлечения разных народов.

Мероприятие направлено на популяризацию праздника исконно русской культуры в Год единства народов России.

Полную программу мероприятий можно найти на официальном сайте Дома офицеров.