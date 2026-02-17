 
Культура

«Ах, Маслёна, красота!»: в псковском Доме офицеров 22 февраля отметят Масленицу

0

Праздничные мероприятия в честь Масленицы организуют в Доме офицеров города Пскова 22 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Жители города смогут участвовать в традиционных забавах и русских потехах, подготовленных для отдыха всей семьей. В рамках праздника пройдет конкурс «Ах, Маслёна, красота!», в котором примут участие маленькие модели.

Посетители смогут насладиться угощениями в «Блинбаре» и приобрести диковинные сувениры, изящные украшения и кукол на ярмарке мастеров.

После двухчасовых народных гуляний запланирована концертно-развлекательная программа «Шуми, Масленица!». Она включает веселые песни, зажигательные танцы и традиционные развлечения разных народов.

Мероприятие направлено на популяризацию праздника исконно русской культуры в Год единства народов России.

Полную программу мероприятий можно найти на официальном сайте Дома офицеров.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026