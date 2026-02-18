 
Культура

Молодые музыканты из Пскова принимают участие в проекте «Волшебная флейта: творческая школа Николая Попова»

0

Молодые музыканты из Пскова принимают участие в межрегиональном проекте «Волшебная флейта: творческая школа Николая Попова», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Руководитель проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 15 российских городах, – известный российский флейтист и солист оркестра Большого театра Николай Попов.

В Пскове Николай Попов проводит 5-дневный музыкальный интенсив по собственной методике обучения игре на флейте, а широкая публика сможет услышать маэстро дважды: 19 февраля в 15:00 – на площадке Детской музыкальной школы № 5 (ул. Коммунальная, д. 48) и 20 февраля в 19:00 на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках концерта «Моцарт. Симфония жизни».

14 февраля Николай Попов возглавил жюри Псковского областного конкурса исполнителей на духовых инструментах, который прошел на базе Детской музыкальной школы № 5 города Пскова. В конкурсе принимали участие воспитанники детских музыкальных школ и детских школ искусств Пскова и области, а также учащиеся Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

По итогам конкурса Николай Попов отобрал десять талантливых флейтистов для участия в Творческой школе. Юные музыканты проводят дни в интенсивных индивидуальных и ансамблевых занятиях, а завершится этот марафон итоговым гала-концертом 19 февраля, где молодые флейтисты выступят перед публикой вместе со своим всемирно известным наставником.
 
Творческая школа Николая Попова призвана выявить новые таланты в области классического духового исполнительского искусства и способствовать воспитанию в регионах России новых профессионалов отрасли, раскрыть для них горизонты творческого, профессионального и карьерного роста.

