«Беседка»: Достижения, проблемы и перспективы детского музыкального образования в Пскове

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель Почетного звания «Душа земли Псковской», директор Детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского Юрий Наконечный.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним достижения, проблемы и перспективы детского музыкального образования в Пскове.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляция из студии будет доступна на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.