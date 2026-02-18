Сотрудники псковского музея выступили с докладами в Пушкинских Горах

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в февральских чтениях «Музеи России – духовный щит Отечества», посвящённых памяти Семёна Гейченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Мероприятие прошло в научно-культурном центре Пушкинского заповедника и собрало делегатов из музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Луги, Воткинска, Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор и Костромской области.

Начальник отдела «Древлехранилище» Наталья Родникова выступила с докладом «Из истории одной коллекции…». Она рассказала о предметах, принадлежавших августейшей семье Романовых, а также о нагрудной иконке с изображением Тихона Задонского из собрания Псковского музея-заповедника. По её словам, этой иконкой, предположительно, владел святитель Тихон (Беллавин), патриарх Московский и всея Руси.

Старший научный сотрудник отдела «Древлехранилище» Александр Егоров рассказал о трагической судьбе директора Пушкинского заповедника Михаила Закгейма. Он возглавлял «Михайловское» в годы Великой Отечественной войны. Александр Егоров представил коллегам неизвестные ранее документы, которые прояснили биографию Михаила Закгейма после прихода нацистов в Пушкиногорье.

Февральские музейные чтения завершились в Городище Воронич литией на могилах Семёна Гейченко и его жены Любови Джалаловны.