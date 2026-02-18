На экскурсию «На страже завоеваний Октября» приглашают псковичей 23 февраля 

Праздничная экскурсия по новой выставке «На страже завоеваний Октября», которая откроется ко Дню защитника Отечества, пройдет в Псковском музее-заповеднике 23 февраля в 13:30. Экскурсия посвящена становлению и развитию Советских вооруженных сил, истории Рабоче-Крестьянской Красной Армии, неразрывно связанной с Псковской землей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Интересными и занимательными для участников экскурсии станут тематические и иммерсивные площадки, а также музыкальный блок от полкового оркестра 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии.

Выставка откроется в главном здании музея по адресу: улица Некрасова, дом 7.

Запись доступна по телефону: +7 (8112) 331 603.

Напомним, Псковский музей‑заповедник приглашает жителей и гостей города и на другие праздничные мероприятия.