 
Культура

Сериал «Самогон. Капкан на охотников» снимают в Псковской области

0

В Псковской области проходят съемки сериала «Самогон. Капкан на охотников». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX. Он посетил съемочную площадку в деревне Волышово в ходе рабочего выезда в Порховский округ.

Скриншот из видео: Михаил Ведерников / MAX

Кинокартина рассказывает о легендарном снайпере Великой Отечественной войны Николае Слепкове по прозвищу «Самогон» (так в тайге называют охотников-одиночек, которые гонят зверя сами, без собак и других охотников). По сюжету снайпер и его рота, оказавшись во вражеском тылу, вливаются в партизанский отряд. Ключевые эпизоды этих серий снимают в Псковской области.

«Поговорили о деталях создания сериала с генеральными продюсерами кинокомпании «Тромедиа» Олегом Бланком и Романом Елистратовым. Обсудили и дальнейшие планы – так, уже в этом году в нашем регионе начнутся съемки нового проекта об обозе из Дедовичей в блокадный Ленинград», – рассказал губернатор. 

Михаил Ведерников также отметил, что съемки стали еще и практической площадкой для учеников «Губернаторского курса» Школы креативных индустрий.

«Наши ребята получают ценный опыт от профессионалов. Желаю команде "Самогона" успешно завершить», – заключил губернатор.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026