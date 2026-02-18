Сериал «Самогон. Капкан на охотников» снимают в Псковской области

В Псковской области проходят съемки сериала «Самогон. Капкан на охотников». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX. Он посетил съемочную площадку в деревне Волышово в ходе рабочего выезда в Порховский округ.

Скриншот из видео: Михаил Ведерников / MAX

Кинокартина рассказывает о легендарном снайпере Великой Отечественной войны Николае Слепкове по прозвищу «Самогон» (так в тайге называют охотников-одиночек, которые гонят зверя сами, без собак и других охотников). По сюжету снайпер и его рота, оказавшись во вражеском тылу, вливаются в партизанский отряд. Ключевые эпизоды этих серий снимают в Псковской области.

«Поговорили о деталях создания сериала с генеральными продюсерами кинокомпании «Тромедиа» Олегом Бланком и Романом Елистратовым. Обсудили и дальнейшие планы – так, уже в этом году в нашем регионе начнутся съемки нового проекта об обозе из Дедовичей в блокадный Ленинград», – рассказал губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что съемки стали еще и практической площадкой для учеников «Губернаторского курса» Школы креативных индустрий.