Сериал «Самогон. Капкан на охотников» снимают в Псковской области

В Псковской области проходят съемки сериала «Самогон. Капкан на охотников». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX. Он посетил съемочную площадку в деревне Волышово в ходе рабочего выезда в Порховский округ.
Скриншот из видео: Михаил Ведерников / MAX
Кинокартина рассказывает о легендарном снайпере Великой Отечественной войны Николае Слепкове по прозвищу «Самогон» (так в тайге называют охотников-одиночек, которые гонят зверя сами, без собак и других охотников). По сюжету снайпер и его рота, оказавшись во вражеском тылу, вливаются в партизанский отряд. Ключевые эпизоды этих серий снимают в Псковской области.
Михаил Ведерников также отметил, что съемки стали еще и практической площадкой для учеников «Губернаторского курса» Школы креативных индустрий.