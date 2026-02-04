Более 61 млн рублей готовы потратить на ремонт Порховского краеведческого музея

61 млн 320 тысяч 536 рублей готовы потратить на ремонт Порховского краеведческого музея, данная информация опубликована на сайте государственных закупок.

Фото: Порховский краеведческий музей

Планируется провести капитальный ремонт музея. Заказчиком выступает администрация Порховского округа.

Сбор заявок от потенциальных исполнителей завершится 11 февраля.

Напомним, в 2024 году была проведена модернизация краеведческого музея в Порховском районе по президентскому национальному проекту «Культура». Из федерального бюджета учреждению тогда выделили порядка 30 млн рублей. На эти средства приобрели свыше 300 единиц нового оборудования.