32-й выпуск проекта «Истфакт»: Воевода Шуйский

Русский князь, боярин, воевода, псковский наместник и спаситель Пскова от нашествия войск Стефана Батория - Иван Шуйский. А еще талантливый военный и настоящий патриот, имя которого долгое время было забыто.
Какой вклад внес воевода Шуйский в оборону Пскова 1581 года и почему средневековые правители Московской Руси не были благосклонны к защитнику нашего города - в этом выпуске «Истфакта».
Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества и Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).