Культура

32-й выпуск проекта «Истфакт»: Воевода Шуйский

Русский князь, боярин, воевода, псковский наместник и спаситель Пскова от нашествия войск Стефана Батория - Иван Шуйский. А еще талантливый военный и настоящий патриот, имя которого долгое время было забыто.

Какой вклад внес воевода Шуйский в оборону Пскова 1581 года и почему средневековые правители Московской Руси не были благосклонны к защитнику нашего города - в этом выпуске «Истфакта».

Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества и Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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