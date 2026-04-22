Картины Псковского музея-заповедника украсили стаканчики кофе

Кафе «Альма» и ресторан «Гельдт» совместно с Псковским музеем-заповедником представили новый городской проект «Искусство рядом», направленный на популяризацию культурного наследия региона.

В рамках коллаборации заведения выпустили лимитированную коллекцию стаканов с репродукциями картин из собрания музея-заповедника. Проект призван сделать искусство ближе и доступнее — в буквальном смысле «взять его с собой» во время прогулки по городу.

Коллекция уже поступила в продажу в кафе «Альма» и ресторане «Гельдт».

Кроме того, в поддержку инициативы действует специальное предложение для посетителей музея. С 21 апреля по 21 июня гости, предъявившие билет в Псковский музей-заповедник (бумажный или электронный, сроком не более трёх дней), могут получить скидку 10% на кофе.

Организаторы отмечают, что проект направлен на объединение гастрономии и культуры, а также на создание дополнительных точек притяжения для туристов и жителей города.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjcq4sMc

