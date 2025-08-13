Концерт Гоши Куценко состоялся в рамках визита делегации Псковской области в Республику Абхазия

Концерт артиста Гоши Куценко и группы ГК прошёл в Сухуме в рамках официального визита делегации Псковской области в Республику Абхазия. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Видео: Михаил Ведерников / Telegram
«Концерт большого друга Псковской области Гоши Куценко и группы ГК прошёл в Сухуме в рамках официального визита нашей делегации в Республику Абхазия. Музыка всегда говорит на одном языке и помогает людям лучше понимать друг друга. А если это любимые, знакомые каждому с детства песни из российских и советских кинофильмов, то звучат они в общем контексте – с первой и до последней ноты!» - написал Михаил Ведерников.
Губернатор уверен, что выступление заслуженного артиста России надолго останется в памяти у жителей и гостей города Сухум.
Напомним, официальная делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым с рабочим визитом посетила Республику Абхазия. Обсуждаются вопросы сотрудничества, в частности, запуск авиаперелетов между Псковом и Сухумом, а также подписание соглашения о побратимских отношениях с Гудаутским районом.