Свыше 1,5 тысячи «Цитат из Курбатова» псковская библиотека перенесла во «ВКонтакте»

Кабинет Курбатова объявляет о запуске бота-цитатника в библиотечном сообществе «ВКонтакте», куда перенесены цитаты из книг писателя и критика Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Фото: пресс-служба Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова

Собранные волонтерами в рамках общественного проекта «Цитаты из Курбатова» цитаты ранее публиковались в Telegram-боте SlovaKurbatovabot, на портале «Кабинет Курбатова» и других площадках. В честь пятилетия проекта было принято решение о переносе базы в социальную сеть «ВКонтакте».

Перенос осуществила руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова совместно с DeepSeek — искусственным интеллектом, который помог автоматизировать обработку цитат, настроить «ВК-бота» и развернуть его на облачном хостинге для круглосуточной работы.

Для использования бота необходимо перейти в сообщество «Псковская областная библиотека имени Курбатова» в социальной сети «ВКонтакте», написать в сообщения команду «цитата» без кавычек, в ответ бот пришлет случайную цитату с указанием книги.

За четыре года более 60 добровольцев из разных регионов России от Пскова до Иркутской области, от Краснодарского края до Алтая собрали свыше 1500 цитат из книг: «Крест бесконечный», «Долги наши», «Наше небесное Отечество», «Подорожник», «Перед вечером, или Жизнь на полях», «Домовой», «Пушкин на каждый день» и других.

В настоящее время бот «ВК» содержит 1614 цитат из 20 произведений Валентина Курбатова. Наибольшее количество цитат было выбрано из книги «Перед вечером, или Жизнь на полях» — 308 На втором месте произведения «Пушкин на каждый день» и «Уходящие острова» — по 122 цитаты, далее по количеству выделенных волонтерами цитат — «Записки русского путешественника» («Турция») и «Бегущая строка: дневник провинциального литературного критика» (119).

Пятая волна проекта продолжается. Она посвящена последней книге, изданной при жизни писателя, «Дневник» (2019). Цитаты из «Дневника» появятся в боте ко дню рождения Валентина Курбатова.

«Благодарим всех волонтеров за вклад в сохранение и популяризацию наследия Русского Златоуста!» — комментируют в библиотеке.