Как будет проходить фестиваль-реконструкция «Псковские каникулы», расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 23 июля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. На этот раз поговорим о фестивале-реконструкции «Псковские каникулы», который будет проходить в городе с 30 июля по 2 августа.

Зачем Пскову еще один фестиваль? В чем отличие «Псковских каникул» от других фестивалей, которые традиционно проходят в городе? В чем главная идея фестиваля? Почему именно тематика 60-70-ых годов прошлого века выбрана главной для проведения реконструкции в рамках фестиваля? Какие три конкурса проведут в рамках фестиваля?

Об этом и многом другом расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.

Начало пресс-конференции в 15:00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.