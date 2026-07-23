Этно-фолк-группа «Спиритал Сизонс» выступит на фестивале «Железный град» в Изборске

В этом году помогать погрузиться в атмосферу средневековья на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» будут сразу две популярные фолк-группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск» и подробнее рассказали об этно-фолк-группе «Спиритал Сизонс».

Фото предоставили в музее-заповеднике «Изборск»

«К нам едет великолепная группа, исполняющая кельтские и скандинавские мелодии в самобытных аранжировках. Коллектив знаком всем, кто интересуется фолк-сценой. Группа существует уже больше 15 лет и творит просто невероятную музыку: напевы аутентичной средневековой музыки в их композициях органично сочетаются со славянскими народными мотивами», - рассказали в музее.

Напомним, фестиваль исторической реконструкции средневековой культуры Древней Руси «Железный град» пройдет в Изборске 1 августа. Клубы исторической реконструкции из Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Пскова воссоздадут события XIV – XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. Ранее была опубликована программа мероприятия.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Железный град».