 
Культура

Псковский музей приглашает всех желающих в поездку по усадьбам Римского-Корсакова

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Псковский музей-заповедник приглашает отправиться по следам русского гения Н.А. Римского-Корсакова 5 сентября. Это будет последний тур этого сезона, на котором участники посетят места силы композитора – усадьбы в Вечаше и Любенске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей ждет экскурсия по усадьбе. Сотрудники музея оживят стены увлекательными рассказами о быте композитора, его семье и творческом пути. Гости прогуляются по тенистым парковым аллеям к озеру Песно, где мелодии приходили к маэстро прямо из шелеста листвы. После прогулок гостей согреет классическое чаепитие в духе XIX века.

 

Отправление состоится 5 сентября в 10:30 от Главного здания музея на улице Некрасова 7 на автобусе. Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331603. 

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